La Secretaría de Marina informó que este viernes 27 de marzo arribó a Cuba un cuarto cargamento de ayuda humanitaria enviado por el Gobierno de México.

El envío fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y transportado mediante el Buque de Apoyo Logístico Huasteco, que partió desde el puerto de Veracruz.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cargamento supera las 96 toneladas de víveres, destinados a apoyar a la población civil en la isla.

Ayuda humanitaria de México a Cuba (Gobierno de México)

México refuerza apoyo a Cuba con cuarto envío de ayuda humanitaria

Este cuarto cargamento eleva a 3 mil 125 toneladas el total de ayuda humanitaria enviada por México a Cuba en los últimos meses.

Las autoridades señalaron que los insumos consisten principalmente en alimentos básicos como frijol y arroz, considerados esenciales para la alimentación de la población cubana.

El envío contó con la participación de gobiernos locales, entre ellos la Ciudad de México y Puebla, así como de diversas organizaciones sociales.

La Secretaría de Marina destacó que la ayuda fue trasladada por la Armada de México, que coordinó las labores logísticas para su entrega.

El gobierno mexicano reiteró su compromiso con la solidaridad internacional, especialmente hacia países de América Latina que enfrentan situaciones de emergencia o vulnerabilidad.

Ayuda humanitaria de México a Cuba (Gobierno de México)

En meses recientes, México ha enviado apoyo a diversas regiones afectadas por desastres, incluidos incendios en Estados Unidos y Chile, así como inundaciones en Texas .

Las autoridades subrayaron que estas acciones forman parte de una política exterior enfocada en la cooperación humanitaria y el respaldo a pueblos en situaciones críticas.