En el marco del 220 Aniversario del Natalicio del “Benemérito de las Américas”, en Guelatao, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la amistad México-Cuba con una referencia a Benito Juárez.

“Benito Juárez brindó un sólido apoyo a la independencia cubana [...] su gobierno reconoció el derecho de cuba a la autodeterminación frente al dominio español y hoy también reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ese contexto, destacó que la histórica relación entre México-Cuba se remonta a los tiempos de Benito Juárez, quien además brindó un sólido apoyo a la independencia cubana durante la Guerra de los Diez Años.

México reconoce el derecho de Cuba a la autodeterminación: Claudia Sheinbaum

Durante su discurso en Guelatao, Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno, al igual que el de Juárez hace casi 200 años, reconoce el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación.

La presidenta también recordó que México, bajo el gobierno de Benito Juárez, se convirtió en un refugio para los exiliados cubanos, ofreciéndoles no solo asilo sino también un firme respaldo moral.

Describió además la postura de Benito Juárez como un “bastión de solidaridad” que ha marcado la tradición diplomática entre ambas naciones y que permanece aún en tiempos actuales.

Claudia Sheinbaum resalta legado de Juárez

Claudia Sheinbaum sostuvo que, frente a los desafíos, el legado de Benito Juárez es un recordatorio a México de que la soberanía no es negociable y que la justicia no se simula.

“Hoy México enfrenta nuevos desafíos diferentes en su forma pero igualmente profundos y frente a ellos el ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que gobernar” Claudia Sheinbaum

Finalmente, Sheinbaum celebró que México sea un país plural diverso que sigue construyendo su camino y con un gobierno que continúa con los principios heredados por Juárez.