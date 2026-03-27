Los dos veleros, que la semana pasada partieron de México a Cuba, llegaron a un muelle de La Habana, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, el vocero Anthony Randisi, informó a AFP que, las embarcaciones transitaron con seguridad por lo que sus tripulantes se encuentran sanos y salvos.

“La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 (14H36 GMT), un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba“ AFP

Las embarcaciones partieron el pasado 21 de marzo de Isla Mujeres y de Yucatán. Abordo viajaron activistas de nacionalidad mexicana, polaca, francesa, estadounidense e incluso cubana.

El transporte marítimo trasladó toneladas de ayuda humanitaria como alimento, medicamentos y paneles solares.

Estaba programado que llegarían a la isla entre el 24 y 25 de marzo, al no cumplirse, su retraso causó preocupación por lo que fueron reportadas como desparecidas.

Al respecto, presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que iniciaría labores de búsqueda y rescate.