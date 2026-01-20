A través de un comunicado en redes sociales, la CRT dio a conocer que en breve mandará los lineamientos a empresas de telefonía para quitar la leyenda “Alerta Presidencial”.

Esto luego de que la CRT, entre otras, recibieran varias críticas por mostrar la leyenda “Alerta Presidencial” en celulares.

La leyenda “Alerta Presidencial” será removida de celulares por parte de la CRT

La CRT mencionó que emitirá los lineamientos en las “próximas semanas” para que se quite la leyenda “Alerta Presidencial” y se muestre un nuevo mensaje.

De acuerdo con la CRT, en lugar de “Alerta Presidencial”, los celulares mostrarán un mismo mensaje avalado por el organismo gubernamental.

Dicho mensaje se mostrará una vez se active el sistema de alertamiento, tal y como ha sucedido en las primeras semanas de enero de 2026 tras detectarse dos sismos en México.

La “Alerta Presidencial” ha sido duramente criticada por la población en general, debido a que no deja en claro la naturaleza de la alarma, siendo malinterpretada por muchas personas.

Incluso, la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que no le gustaba que apareciera la leyenda “Alerta Presidencial”, pues parece que refiera algo ajeno a un desastre natural.

Aclarando que esto fue idea de los responsables de Protección Civil y de la Agencia Digital de Innovación Pública; nada tiene que ver con el gobierno federal.

No le han quitado lo de "alarma presidencial", a la alerta sísmica: sonríe la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/1l1ITKyIhB — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 16, 2026

El CRT no eliminará la alarma solo quitará la leyenda “Alerta Presidencial”

Algo que se debe de aclarar es que CRT no quitará la alarma de los celulares, esta se mantendrá; solo se eliminará la leyenda de “Alerta Presidencial”.

Aunque muchas personas se quejaron también del sonido de la alarma en celulares, hasta el momento CRT no ha mencionado que este se vaya a modificar.

Lo único que se hará al cambiar la leyenda “Alerta Presidencial” es que esto no se preste a malas interpretaciones, en relación al evento del que se está avisando.