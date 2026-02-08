Un sismo se reportó durante la tarde de este domingo 8 de febrero y, pese a la orden de Claudia Sheinbaum de cambiar la leyenda “alerta presidencial”, esta volvió a aparecer en los celulares.

La orden de Sheinbaum de cambiar la leyenda de la alerta sísmica en los celulares se dio desde el pasado 16 de enero, sin embargo, usuarios reportan que esta sigue presente en el sistema de alertas.

Claudia Sheinbaum pide retirar la "alarma presidencial" de la alerta sísmica (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Leyenda ‘alerta presidencial’ aparece en celulares tras sismo pese a orden de Sheinbaum

Este domingo 8 de febrero, un sismo sacudió México con un epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, con una magnitud de 5.7 y la alerta sísmica sonó en celulares, como es común.

Usuarios en redes sociales revelaron que, pese a la orden de Claudia Sheinbaum, la leyenda de “alerta presidencial” siguió apareciendo como parte del mensaje de la alerta sísmica de celulares.

Si bien es cierto que Claudia Sheinbaum hizo la solicitud, este tipo de modificaciones en el sistema de alertas le corresponden a los proveedores de los celulares, según las marcas.

A pesar de la tendencia de la leyenda de “alerta presidencial”, algunos usuarios expusieron que esta ya no salía y en su lugar apareció “Alerta nivel 1” o solo el símbolo de precaución o peligro.

Algunos usuarios reportan que 'alerta presidencial' no apareció (Redes sociales)

Lo anterior refleja que la presencia de “alerta presidencial” como mensaje en la alerta sísmica de celulares es propia de cada distribuidor y el cambio dependerá de estos mismos.