La Agencia de Transformación Digital informó que se realizará una consulta pública para modificar el mensaje que se manda a celulares durante sismos, en específico, para eliminar la “Alerta Presidencial”.

“Se aprobó para consulta pública la actualización del mensaje del Protocolo de Alerta Común para todos los teléfonos celulares en caso de emergencia, con el objetivo de modificar la leyenda de “Alerta Presidencial” que se encuentra predeterminada por los fabricantes en el sistema operativo de sus equipos". Agencia de Transformación Digital

“Alerta Presidencial” durante sismos ya se revisa en consultas públicas

Debido a la polémica que se ha generado por la “Alerta Presidencial” que forma parte del mensaje que se manda a teléfonos celulares durante sismos, el gobierno realizará una consulta pública.

Así lo informó la Agencia de Transformación Digital en un comunicado en el que informó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) invita a participar en el ejercicio consultivo.

“Alerta Presidencial” en teléfonos móviles (Michelle Rojas)

Al respecto, se indica que se trata de una consulta pública en la cual se va a revisar la propuesta de modificación a los Lineamientos que se establecen el Protocolo de Alerta Común durante sismos.

Sobre el proceso, el organismo refirió que está abierto para toda la población, así como para especialistas en la materia, concesionarios y hasta empresas fabricantes del sector.

Asimismo, se indica que los interesados deberán ingresar al portal de la CRT, debido a que en dicho espacio se podrá hacer el registro para sumarse al ejercicio.

Cabe destacar que el proceso de consulta se dará por concluido el próximo 16 de febrero y a finales del mismo mes, el Pleno de la Comisión ya contará con los lineamientos definitivos sobre los nuevos mensajes de alerta.

Polémica por “Alerta Presidencial” motivó consultas públicas

A finales de 2025 se puso en marcha el Protocolo de Alerta Común para informar a toda la población sobre situaciones de riesgo; sin embargo, en los mensajes mandados a celulares se incluye la frase “Alerta Presidencial”.

Dicho elemento ha sido motivo de críticas y ha generado polémica, debido a que ciertos sectores han señalado algunos puntos de inconformidad como los siguientes: