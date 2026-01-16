Durante la conferencia matutina del 16 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó actualizar el texto que acompaña la alerta sísmica enviada a los celulares, luego del temblor que sacudió la madrugada a la CDMX y el Área Metropolitana.

Afortunadamente no pasó nada, nos informó la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez. No le han quitado lo de “alarma presidencial”, Pepe. Es alarma pero no tiene nada que ver con la presidenta, es una alarma de Protección Civil. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México pidió retirar la frase “alarma presidencial”, ya que no guarda relación con la Presidencia de la República y corresponde únicamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Claudia Sheinbaum pide actualizar el texto de la alarma sísmica

Tras el sismo que sacudió a la CDMX y Área Metropolitana del 16 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó quitar la “alarma presidencial” a José Merino, Titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Pero no el sonido del que todos los usuarios se han quejado, sino más bien actualizar el texto que llega a los celulares durante la alerta sísmica, ya que aún se puede leer “alerta presidencial”, la cual no está relacionada con la Presidencia de la República.

La alarma sísmica de los dispositivos móviles es exclusiva de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), por lo que la presidenta considera que la frase de “alerta presidencial” no debería aparecer.