Durante la mañanera del 9 de febrero de 2026, Claudia Sheinbaum cuestionó el volumen y el mensaje de “alarma presidencial” en la alerta sísmica tras el sismo de 5.7 en Oaxaca.

La presidenta de México solicitó el 16 de enero de 2026 retirar la leyenda “alarma presidencial” para evitar confusiones pero a la fecha esta sigue apareciendo en la alerta sísmica de teléfonos celulares.

Tras el sismo que sacudió a la CDMX y Área Metropolitana del16 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó quitar la “alarma presidencial” a José Merino, Titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones pero, a la fecha, continua apareciendo.

Cabe mencionar que el Sistema de Alerta Sísmica de México (SASMEX) incluye un mensaje que menciona “alarma presidencial” para alertas de alto riesgo, pero la presidenta Sheinbaum ya pidió eliminarlo para evitar confusiones.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el miércoles 18 de febrero de 2026 habrá un simulacro en CDMX y Estado de México,

El domingo 8 de febrero se registró sismo en Puerto Escondido, Oaxaca de magnitud 5.7.