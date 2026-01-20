José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, confirmó que ya se hizo la solicitud a los fabricantes para modificar la “Alerta Presidencial”.

Esta solicitud se da luego de la alerta sísmica que se activó en los teléfonos celulares el viernes 16 de enero de 2026 por el sismo en el estado de Guerrero, con epicentro en San Marcos.

Alerta Presidencial (Especial)

Fabricantes modificarán la “Alerta Presidencial” tras solicitud del gobierno, aclara Pepe Merino

José Antonio Peña Merino, conocido como Pepe Merino, aclaró a Joaquín López-Dóriga que la “Alerta Presidencial”, que se emite en los celulares, no es responsabilidad del gobierno, sino de los fabricantes.

En entrevista con López-Dóriga, Pepe Merino señaló que esta alerta se emite desde los fabricantes de los celulares y que, incluso, no está homologada, pues en algunos dice “Alerta Máxima” o “Alerta Roja”.

Pepe Merino dijo que nombrar esta alerta de una u de otra manera depende de los fabricantes de celulares, por lo que ya se envió una solicitud para que se modifique y se homologue en México.

Durante la entrevista, Pepe Merino no dijo cómo se llamará ahora esta alerta de emergencias de los celulares y comentó que el tiempo de modificación dependerá de los fabricantes.