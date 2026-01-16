Un sismo de magnitud 5.3 sacudió la madrugada de hoy viernes 16 de enero el estado de Guerrero.

De acuerdo con información que fue compartida por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo lugar a las 00:42:56 horas, en el que su epicentro se localizó a 5 kilómetros (km) al suroeste de San Marcos, Guerrero.

La dependencia detalló que el sismo de hoy contó con las siguientes coordenadas :

Latitud: 16.72

Longitud: -99.55

Profundidad: 5 km

Sismo hoy 16 de enero (Captura)

Temblor hoy Guerrero: Sin daños por sismo de 5.3, informó Sheinbaum

A través de un mensaje en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se reportan daños tras el sismo de magnitud 5.3 registrado en San Marcos, Guerrero.

No obstante, precisó que la Coordinación de Protección Civil inició el protocolo de revisión para descartar cualquier riesgo.

Temblor hoy Sheinbaum (Captura)

Temblor hoy Guerrero: Sin daños en la entidad tras sismo de magnitud 5.3, asegura Evelyn Salgado

La gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que tras el sismo de magnitud 5.3 registrado en San Marcos, Guerrero, sostuvo comunicación con autoridades municipales y de Protección Civil.

Esto para activar los protocolos de revisión correspondientes, los cuales permitieron conocer que, hasta el reporte de las 01:17 horas, no se registran daños por el sismo.

Sin embargo, invitó a la población guerrerense a continuar alerta y comunicarse al 911 en caso de cualquier emergencia.

Sismo en Guerrero hoy 16 de enero (Captura)

Temblor hoy Guerrero: Clara Brugada activa protocolos de seguridad en CDMX tras sismo de magnitud 5.3; autoridades descartan daños

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, informó mediante un mensaje que se activaron los protocolos de seguridad y atención tras el sismo de magnitud 5.3 en San Marcos, Guerrero.

Clara Brugada señaló que se realizan trabajos de revisión en las 16 alcaldías de la CDMX, con la finalidad de revisar condiciones y garantizar que no existan riesgos para la población.

De acuerdo con la jefa de gobierno, “todo se encuentra tranquilo” en la CDMX tras sismo en Guerrero durante la madrugada de este viernes.

Clara Brugada sismo hoy 16 de enero (Captura)

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, informó que no se encontraron daños ni afectaciones.

Esto luego de que el equipo Cóndores de la SSC CDMX realizara sobrevuelos en las 16 alcaldías de la capital, así como recorridos por elementos que se encuentran en tierra.

Sismo hoy 16 de enero CDMX (Captura )

De igual forma, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil manifestó que no se reportan afectaciones por el sismo registrado en San Marcos, Guerrero.

No obstante, indicaron que se encuentran pendientes ante cualquier eventualidad o réplica que pueda generarse tras el sismo registrado en Guerrero.