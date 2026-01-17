Tras el sismo en Guerrero ocurrido el viernes 16 de enero de 2026, muchas personas han expresado el miedo que les generó la alerta sísmica y la alarma presidencial, incluso más que el propio temblor.

Si eres de estas personas que se asustaron, entonces esta información es para tí, pues a continuación te decimos paso a paso cómo desactivar la alarma sísmica del celular en México.

¿Cómo desactivar la alarma sísmica del celular en México? (Redes sociales)

Cómo desactivar la alarma sísmica del celular en México paso a paso

La alarma sísmica del celular fue una medida que implementó el gobierno federal con el objetivo de prevenir a la ciudadanía ante los temblores en México, aunque ha resultado incómoda para la gente.

A continuación te damos los pasos para desactivar la alarma sísmica del celular en México tanto en sistemas Android como en iOS:

Entra a Configuración o Ajustes en tu teléfono

Selecciona al apartado de Notificaciones

Desliza hacia abajo hasta encontrar la opción de Seguridad y emergencia o Alertas gubernamentales en iOS

Elige la opción “desactivar”, para dejar de recibir estos avisos

Cabe mencionar que al desactivar este apartado, se suspenden todo tipo de alertas para “amenazas extremas”, por lo que en caso de emergencia, no recibirás ningún tipo de aviso.