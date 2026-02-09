La presidenta Claudia Sheinbaum reveló dónde la sorprendió el temblor del 8 de febrero, que alertó a los residentes de la Ciudad de México (CDMX).

“En Venustiano Carranza, venía en el carrito, venía regresando de Nuevo León” Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum regresó a la CDMX luego de su gira por Nuevo León, pero fue recibida por un sismo magnitud 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca.

Sismo magnitud 5.7 tomó por sorpresa a Sheinbaum de camino a Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum llegó al aeropuerto de la CDMX la tarde del 8 de febrero luego de su gira por Nuevo León, donde entregó viviendas en el municipio de Juárez y anunció la construcción de escuelas.

Sin embargo, en su trayecto a Palacio Nacional, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, sonó la alerta sísmica de los celulares, lo que obligó a que pausara su trayecto, todavía en la alcaldía Venustiano Carranza.

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que la alarma del celular comenzó a sonar “muy fuerte”, por lo que tuvieron que detenerse.

“Venía regresando del aeropuerto y me agarró aquí en Venustiano Carranza...Iba en el auto , empezó a sonar la alarma que por cierto está muy fuerte” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“No le han quitado eso de ‘alarma presidencial’ que ya pedí que lo quitaran”, apuntó Claudia Sheinbaum.

Por otra parte, resaltó que el sismo del 8 de febrero de 2026 fue una oportunidad para acercarse a la gente, pues tuvo la oportunidad de acercarse a quienes desalojaron inmuebles durante el temblor.