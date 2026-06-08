Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, denunció que 20 morenistas, entre ellos diputados federales de Morena y simpatizantes fueron privados de su libertad de manera ilegal en el marco de las elecciones 2026 en Coahuila.

“Advierto con preocupación los hechos ocurridos durante el proceso electoral en Coahuila. Entre ayer y hoy, diputados federales de MORENA, así como simpatizantes de este movimiento, fueron privados de su libertad de manera ilegal” Ricardo Monreal. Jucopo Cámara de Diputados

Ante ello, dijo que se afecta el desarrollo democrático al intentar alterar las elecciones Coahuila 2026 en la que se renovaron las 25 diputaciones del Congreso.

Ricardo Monreal exigió respeto a la ley, respetar la voluntad ciudadana en Coahuila y los derechos de las personas involucradas.

Morena señala a autoridades de Coahuila de privación de la libertad de morenistas

Morena detalló que fueron 20 las personas privadas de su libertad y los hechos ocurrieron en el municipio de Frontera, Coahuila.

Ariadna Montiel, líder nacional del partido Morena, señaló a la Policía estatal de Coahuila como responsable de la privación ilegal de la libertad de las 20 personas.

El grupo había denunciado un centro de operación clandestino para la compra de votos, instalado en un domicilio particular.

Morena acusa al PRI de compra masiva de votos y exige investigar cuentas

Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), responsabilizó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la compra masiva de votos en distintas regiones del estado.

Ante ello exigió el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se investigue a proveedores tecnológicos involucrados.