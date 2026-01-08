Julián Mazoy, periodista de SDPnoticias fue vetado por 10 años de Venezuela luego de permanecer 14 horas retenidos por autoridades venezolanas cuando intentó ingresar a dicho país para una cobertura periodística.

Julián Mazoy entró desde la frontera entre Venezuela y Colombia, en compañía del periodista Jeff Sierra, con quien fue retenido cuando buscaban documentar la situación tras la captura de Nicolás Maduro.

Luego de ser liberado en la frontera con Colombia, reconoció que su libertad fue obtenida gracias a la presión mediática que se realizó desde los medios en los que colabora, hecho que agradeció en diversas ocasiones.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Julián Mazoy, periodista de SDPnoticias que fue vetado por Venezuela, como:

¿Quién es Julián Mazoy?

¿Cuántos años tiene Julián Mazoy?

¿Cuál es el signo zodiacal de Julián Mazoy?

¿Julián Mazoy está casado?

¿Julián Mazoy tiene hijos?

¿Qué estudió Julián Mazoy?

¿Cuál es la trayectoria de Julián Mazoy? y más

¿Quién es Julián Mazoy?

Julián Mazoy, cuyo nombre completo es Julián Reynoso Mazoy, es un periodista mexicano nacido en Estados Unidos que actualmente cuenta con doble nacionalidad, según compartió en diversas entrevistas.

¿Cuántos años tiene Julián Mazoy?

Si bien no conocemos la edad exacta de Julián Mazoy, colaborador de SDPnoticias, sabemos que nació en el año de 1999, por lo que actualmente tiene entre 26 y 27 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Julián Mazoy?

Ya que no conocemos el cumpleaños de Julián Mazoy, no podemos saber bajo qué signo zodiacal nació.

¿Julián Mazoy está casado?

Si bien no se sabe si Julián Mazoy está casado, sí tiene una pareja sentimental formal desde hace varios años a la que se refirió en entrevistas recientes como “su mujer”.

Se trata de María Daniela Pavón Díaz, egresada de la carrera de psicología por la Universidad de las Américas Puebla.

¿Julián Mazoy tiene hijos?

Se desconoce si Julián Mazoy tiene o no hijos.

¿Qué estudió Julián Mazoy?

Julián Mazoy, periodista mexicano vetado de Venezuela, tiene una licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad de las Américas Puebla, estudios que también incluye gestión de marketing.

¿Cuál es la trayectoria de Julián Mazoy?

Julián Mazoy es conductor del programa de noticias SDP tarde para SDPnoticias; sin embargo, no es el único programa noticioso en el que se presenta, pues también ha colaborado para:

Telemax, como presentador del noticiero matutino con Cristina Gómez Lima

Radio Fórmula Sonora como conductor de un programa vespertino

Por otra parte, se ha desempeñado como:

director de Contenidos Digitales de El Ciudadano como responsable de la estrategia de comunicación y producción de contenidos digitales

miembro invitado en Grupo Puebla, para el análisis sobre comunicación política, desinformación y estrategias electorales de la región

consultor en Comunicación Política, con asesoría independiente en campañas políticas, con énfasis en detección de bots, noticias falsas y guerra sucia digital

Julián Mazoy fue vetado de Venezuela por 10 años; lo retuvieron por 14 horas

Julián Mazoy, en compañía del periodista colombiano Jeff Sierra, fue retenido por alrededor de 14 horas por elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cuando intentó ingresar a Venezuela.

Ambos fueron retenidos junto con sus documentos migratorios y aprisionados en celdas donde había cadenas, látigos y hasta una camisa de fuerza; según Julián Mazoy, colocados con el fin de intimidarlos.

A pesar de que parecía que serían utilizados como un ejemplo para los periodistas extranjeros para que no intentarán ingresar al país, “de un segundo para otro nos pidieron que firmáramos un documento. Fuimos expulsados durante 10 años de Venezuela”.

El periodista de SDPnoticias señaló que entendió el motivo de su liberación hasta que ambos estaban en territorio colombiano, cuando descubrieron la presión mediática que se dio a partir de su detención.