Durante la madrugada de este viernes 16 de enero, un temblor despertó a la CDMX, y la alerta sísmica provocó miles de memes en redes sociales.

Tal y como se dijo, un sismo levantó a toda la CDMX y parte del Área Metropolitana, especialmente gracias a la alerta sísmica que comenzó a sonar en los teléfonos celulares, una iniciativa del gobierno que comenzó a implementarse recientemente.

Y fue precisamente la alerta sísmica en los celulares lo que provocó miles de memes en redes sociales, pues incluso muchos usuarios aseguraron no haber sentido el temblor.

Memes del sismo en CDMX y la alerta sísmica de este 16 de enero 2026 (Especial)

Otros memes aseguran que aunque sintieron el sismo muy leve, lo que más los espantó fue precisamente la alerta sísmica de sus dispósitivos móviles, ya que como todos saben, tiene un sonido bastante fuerte con la intención de alertar o despertar a los usuarios en casos de emergencia.

Cabe recordar que los memes en redes sociales, han sido una fuente de diversión y también de desahogo ante situaciones de estrés, siendo además el humor una característica de los mexicanos ante este tipo de eventos como los sismos o alerta sísmica.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor de este 16 de enero en CDMX que provocó miles de memes, tuvo lugar a las 00:42 horas, cuyo epicentro tuvo lugar en San Marcos, Guerrero.

