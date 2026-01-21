El estado de Colima realizará un simulacro de sismo en el que se contará con un sonido local pero sin la alerta presidencial.

Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), quien señaló que este ejercicio se realizará este miércoles 21 de enero a las 12:00 horas.

Esto a solicitud expresa de las autoridades locales, “por lo que sus resultados son estrictamente responsabilidad de la entidad solicitante”.

La institución señaló que este simulacro en Colima no contará con la alerta presidencial, por lo que no se activará ningún sonido en los teléfonos celulares.

La institución señaló que este simulacro en Colima no contará con la alerta presidencial, por lo que no se activará ningún sonido en los teléfonos celulares.

Asimismo, resaltó que el sonido de alerta que se escuchará al inicio del simulacro será local y será transmitido por radio.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), las estaciones de radio que participan en el simulacro en Colima son:

La Mejor FM, 92.5 FM

La Bestia, 90.5 FM

Xplosión, 91.3 FM

Radio Turquesa, 92.9 FM

Resultados de simulacro en Colima son responsabilidad de la entidad, aclara SGIRPC

Por su parte, la SGIRPC señaló que el simulacro local de este miércoles 21 de enero se realiza a “solicitud expresa de las autoridades de Colima, por lo que sus resultados son estrictamente responsabilidad de la entidad solicitante”.

Asimismo, hizo un llamado a la población civil a atender las indicaciones de las autoridades locales y reiteró que las alertas se activarán de forma manual únicamente en dicha entidad.