Fue el presidente Gustavo Petro quien confirmó el asesinato de Santiago Gallón Henao el pasado jueves 5 de febrero.

El asesinato de Santiago Gallón Henao tuvo lugar en el Estado de México, acorde con los detalles del crimen; la Fiscalía General del Estado ya inició la investigación.

¿Quién fue Santiago Gallón Henao?

Santiago Gallón Henao era un ganadero, empresario y narcotraficante de Colombia, detenido en 2018 por dicho delito, sin embargo, fue puesto en libertad porque se acabó el plazo para iniciar su juicio.

Santiago Gallón Henao, figura del narcotráfico de Colombia, fue asesinado en México (Redes sociales)

Asimismo, se menciona que Santiago Gallón Henao fue un caballista e integrante de diversos grupos paramilitares que se dedicaban al huachicoleo en predios del expresidente Álvaro Uribe Pérez.

El narcotraficante había dado tanto dinero como sustento logístico a dichos grupos, sin embargo se llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Antioquía y recibió sólo tres años de cárcel.

¿Cuántos años tenía Santiago Gallón Henao?

Originario de Colombia, Santiago Gallón Henao tenía 62 años al momento de su muerte.

¿Quién fue la esposa de Santiago Gallón Henao?

Se ha identificado a una mujer de nombre Gina como la última esposa de Santiago Gallón Henao, casi 20 años menor y quien está llevando a cabo los trámites para repatriación de su cuerpo.

Se sabe también que Santiago Gallón Henao también estuvo casado con Claudia Mercedes Vargas.

Santiago Gallón Henao, figura del narcotráfico de Colombia, fue asesinado en México (Redes sociales)

¿Santiago Gallón Henao tuvo hijos?

Se identificó a Mariana Gallón Aristizábal como hija de Santiago Gallón Henao y de Claudia Mercedes; se desconoce si tendría más hijos.

A Mariana Gallón se le ha vinculado con la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, de la que el narcotraficante formaba parte.

¿Qué estudió Santiago Gallón Henao?

No se tiene información sobre los estudios de Santiago Gallón Henao.

¿En qué trabajó Santiago Gallón Henao?

Santiago Gallón Henao estaba presente en diversas investigaciones, no sólo en Colombia, también en Reino Unido y Estados Unidos, derivado de los múltiples delitos.

En 2018, autoridades británicas instaron su detención ya que se mencionaba el delito de tráfico de drogas en alimentos para mascotas, sin embargo, salió en 2019 porque el juicio expiró.

Por otra parte, se le ha vinculado con grupos paramilitares, a quienes les habría proporcionado armas y dinero, entre ellos:

Doce apóstoles

Convivir “El Cóndor”

Bloque Metro

En 2010 por su relación con los grupos ilegales paramilitares se le sentenció a tres años de prisión, ya que consiguió un acuerdo con la Fiscalía de Antioquía.

Asimismo, Santiago Gallón Henao estuvo involucrado en el asesinato de Andrés Escobar, futbolista de la selección de Colombia, se mencionan celos o conflictos por el autogol en el mundial de 1994.

Gustavo Petro también denunció en 2007 que Santiago Gallón Henao estaba relacionado a delitos de robo de combustible, en predios del gobernador y presidente Álvaro Uribe.

Santiago Gallón Henao, figura del narcotráfico de Colombia, fue asesinado en México (Captura de pantalla)

Santiago Gallón Henao fue asesinado en el Estado de México, confirma Gustavo Petro

Fue Daniel Cornell quien reveló el asesinato de Santiago Gallón Henao en el Estado de México, el jueves 5 de febrero de acuerdo con lo señalado posteriormente por Gustavo Petro.

El asesinato habría sido un ataque directo cuando Santiago Gallón Henao bajaba de su camioneta al arribar a un restaurante -se menciona Toluca o Huixquilucan-, de momento no hay detenidos.