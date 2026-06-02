Durante el programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula, se reportó que la CNTE asistirá a la mesa de diálogo con Segob y SEP para denunciar actos de represión y exigir que no haya rechazo inmediato a sus peticiones.

“Ayer en la noche tuvimos una asemblea representativa, en la cual se debatió bastante el tema de acudir o no a esta reunión convocada por el Secretario de Educación Pública. También se ha mencionado en muchas ocasiones que la CNTE es inflexible, que no tiene esa voluntad política de construir, hoy te comento, se va a asistir.” Maestro Luis Alberto López de la sección 22 de Oaxaca

La confirmación de la mesa de diálogo entre la CNTE, SEP y Segob, llega por parte del maestro Luis Alberto López de la sección 22 de Oaxaca, en donde denunciarán los actos de represión e insistirán en sus demandas: abrogación de la Ley del ISSSTE, reforma educativa y mejores salarios.

CNTE acude a mesa de diálogo con Segob y SEP para exigir fin a la represión

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscará este martes 2 de junio un espacio de negociación con las autoridades federales.

El magisterio disidente, principalmente a través de su sección más combativa en Oaxaca, llevará a la mesa sus principales demandas:

La abrogación de la Ley del ISSSTE

Una reforma educativa profunda

Mejoras salariales

Según el reporte de Azucena Uresti, el líder oaxaqueño Luis Alberto López encabezará la representación de la CNTE en este encuentro, en donde el objetivo es exponer lo que consideran actos de represión por parte de las autoridades y evitar que sus propuestas sean desechadas sin análisis.

El anuncio de la aceptación de la mesa de diálogo con Mario Delgado, ocurre en medio de movilizaciones y plantones visibles en diversas zonas del país, donde los maestros han mantenido presión constante sobre el gobierno federal.

“Va asistir la Comisión Nacional Unica en negociación a este encuentro con el secretario de Educación Pública, con gobernación. Primero para condenar estos actos de represión que se han dado desde lo que pasó ayer, que lamentablemente un compañero perdió el ojo. También escuchar que propone el gobierno federal a las demandas que no son nuevas, son las mismas demandas que presentamos en 2025 y que el gobierno tuvo todo un año para poder generar una ruta de respuesta a las y los trabajadores que tienen muy claro que fue una promesa de campaña de la presidenta.” Maestro Luis Alberto López de la sección 22 de Oaxaca

Protestas y plantones en CDMX imponen presión de la CNTE al gobierno federal

La CNTE ha convocado a sus bases a una movilización pacífica, enfatizando el diálogo como vía principal, aunque sin descartar acciones escaladas si no hay respuestas concretas.

Los maestros disidentes insisten en que la reforma educativa impulsada en sexenios anteriores no resolvió problemas estructurales como la precariedad laboral, las pensiones y la falta de recursos en las escuelas; por ello, exigen una revisión integral que incluya mejores condiciones para el gremio y garantías de no represalia por sus protestas.

“Es importante mencionar que se tiene que ver la voluntad política por parte del gobierno federal, entendemos que no es una situación sencilla el tema de la Ley del ISSSTE del 2007; sin embargo, a estas alturas ya se debió haber construido una ruta y no a corto plazo, podemos decir a mediano o largo plazo pero el decir simplemente ‘no se puede’, híjole, ese es un no negociable que tenemos nosotros” Maestro Luis Alberto López de la sección 22 de Oaxaca

Fuentes del magisterio indicaron que esperan respuestas concretas en esta mesa de diálogo y de no avanzar, anticipan mayores movilizaciones en las próximas semanas, lo que podría impactar el calendario escolar y la gobernabilidad en estados como Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

La CNTE mantiene su postura histórica de no ceder en sus demandas históricas, mientras la administración federal busca contener las protestas sin afectar el orden público.