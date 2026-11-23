El 22 de noviembre de 2026 se dio a conocer la muerte de Humberto Padgett a los 51 años de edad, luego de más de un año de darse a conocer que le diagnosticaron cáncer de lengua.

En su deseo de seguir haciendo periodismo, Humberto Padgett documentó su batalla contra el cáncer desde su diagnóstico, pero también luego de que le informaron en junio de 2026 que su enfermedad era incurable.

¿De qué murió Humberto Padgett? Le diagnosticaron cáncer de lengua en octubre de 2025

En octubre de 2025, el periodista Humberto Padgett dio a conocer públicamente que su retiro del periodismo se debió a que le diagnosticaron cáncer de lengua, diagnóstico médico por el que recibía tratamiento en el Hospital de Oncología del IMSS Siglo XXI en la CDMX.

Fue en un video transmitido en el noticiero de Ciro Gómez Leyva que se dio a conocer la noticia en voz de Humberto Padgett, a quien el periodista reconoció por su gran labor de reportero en México.

Humberto Padgett documentó su batalla contra el cáncer como su último reportaje

Tras darse a conocer la noticia de que Humberto Padgett padecía cáncer de lengua, el periodista decidió comenzar a compartir parte de su proceso en sus redes sociales y también en videos compartidos al noticiero de Ciro Gómez Leyva en Fórmula Noticias.

Si bien, el periodista aparecía de forma sorpresiva en sus redes sociales para hablar de sus ciclos de quimioterapia, por su amistad con Ciro Gómez Leyva le compartía algunos videos exclusivos, como en donde dio a conocer en junio de 2026 que pese a los tratamientos médicos, su cáncer se había expandido a otros órganos y ahora era incurable.

Ante ello, Humberto Padgett informó a sus seguidores que había decidido hacer labor como reportero documentando el proceso que seguiría para sobrellevar el cáncer de lengua, compartiendo continuaría en tratamiento médico para vivir el tiempo que su diagnóstico se lo permitiera y apoyado de cuidados paliativos.

“Yo he decidido seguir adelante porque, pues porque me gusta vivir y voy a tratar de llevar hacia delante lo más que se pueda mi vida, con la mejor calidad posible (...) creo que es un ejercicio periodístico válido: se reporta desde la tercera causa de mortalidad de los mexicanos [el cáncer] y me parece que este es un buen reportaje”. Humberto Padgett, periodista.

El último video que se vio de Humberto Padgett fue en agosto de 2026, cuando decidió recurrir a la inteligencia artificial debido a que había perdido la voz por el cáncer, así que usó esta herramienta para continuar narrando su deterioro físico por la enfermedad.

Sumado a ello, ahora se sabe que el periodista también dejó un video post mortem hecho con inteligencia artificial, en donde se disculpa con su esposa, Mariel Ibarra Falcón, y su familia “por todas las faltas” que no reparó, pero compartiendo su alegría de haber vivido y ahora a seguirlo haciendo en la muerte.