Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México confirmó que Omar García Harfuch seguirá al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante rumores de su salida de esta secretaría.

“No sé de dónde salió eso, ese rumor. ¡No!, Omar está en la Secretaría de Seguridad, si él no dispone otra cosa, yo lo mantengo ahí en la Secretaría de Seguridad" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo del lunes 13 de noviembre de 2026, también la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existan futuros cambios en su Gabinete, después de versiones que marcaban una serie de modificaciones en el mismo.

¿Por qué surgió rumor de que Omar García Harfuch saldría de la SSPC?

Desde redes sociales había comenzado a circular un rumor de la supuesta salida de Harfuch debido a un discurso del secretario en el que hablaba de que todos los cargos en el Gobierno son temporales.

Ese discurso, fue tergiversado y tomado como su supuesta salida, sin que el mismo secretario o la presidenta de México los desmintieran.

Además de que apuntaban la salida de otros miembros del Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum a dos años de su administración al frente del Gobierno de México.

No solo Harfuch, rumores de salida salpicaron a otros miembros del Gabinete de Sheinbaum

Según los rumores que circulaban por redes sociales, sin verificar, habría otros cambios en el Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como en:

Secretaría de Gobernación (Segob) con Rosa Icela Rodríguez

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con Zoé Robledo

Sin embargo, estas versiones que apuntaban esta renovación en las secretarías del Gabinete de la presidenta Sheinbaum fueron desmentidos.

Es por ello que pese a los rumores, tanto Omar García Harfuch como los otros funcionarios del Gabinete seguirán al frente de sus correspondientes secretarías.

En tanto, Harfuch sigue en funciones operativas como el titular de la SSPC, incluyendo reportes y acciones de seguridad en diferentes zonas de México, como en Sinaloa, dónde recientemente se anunció la captura de “El Chapo Isidro” Fausto Isidro Meza Flores, miembro de Cártel de los Beltrán Leyva y de su propia facción conocida como Cártel de Guasave.