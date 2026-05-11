El clima en México ha presentado nuevos cambios en los últimos días y esto se debe a la temporada de huracanes 2026.

Lo que significa que las temperaturas continuarán siendo elevadas, pero también se registrarán ligeras y fuertes lluvias.

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes 2026?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de huracanes iniciará oficialmente este mes de mayo:

Océano Pacífico: 15 de mayo

Océano Atlántico: 1 de junio

Fecha de término: Ambos litorales el 30 de noviembre.

¿Cuántos ciclones podría haber en México?

Hasta el pasado mes de abril, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, consideró la posibilidad de 11 ó 13 ciclones en el Atlántico:

Entre 7 y 8 serán tormentas tropicales.

Entre 3 y 5 serán huracanes categorías 1 ó 2.

Entre 1 y 2 serán huracanes de categoría mayor.

En tanto que la temporada de huracanes en el Caribe, Atlántico Norte y Golfo de México tendrán una actividad menor a lo normal.

Se podrían desarrollar 11 fenómenos:

5 de ellos se convertirían en huracán

2 registrarían una intensidad mayor.

Lloverá en gran parte de la República Mexicana (Camila Ayala / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

El Niño fortalecerá ciclones tropicales

Por otro lado, en 2025 se registraron 13 ciclones por lo que se espera que este 2026 se registren al menos 11 por la interacción con el fenómeno de El Niño.

No obstante, existe la posibilidad del 61% de fortalecerse la temporada de ciclones tropicales, entre agosto y octubre.

Mientras que hay un 25% de probabilidad de que El Niño se haga más fuerte en invierno, lo que extenderá la temporada de calor en México.

Con base a lo publicado por el Gobierno de la Ciudad de México, estos ciclones ya tienen nombre:

Pacífico

AmandaBoris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Ciclones en el Pacífico (Gobierno de México)

Atlántico

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sallly

Teddy

Vicky

Wilfred