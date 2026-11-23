Tras el escándalo de la infidelidad del CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una presunto agente secreto de China, las acciones de la empresa tecnológica en Estados Unidos subieron luego de que confirmaron volvería a su cargo.

A once días de que Nvidia decidiera separar a Jensen Huang de su cargo, hoy las acciones subieron 30% previo a la apertura de Wall Street tras confirmar por unanimidad la restitución del CEO.

Acciones de Nvidia suben tras el regreso de Jensen Huang como CEO

Se había informado que Nvidia no tenía ninguna intención en que Jensen Huang volviera a su cargo como CEO luego de que iniciara una investigación sobre él y su relación extramarital con una supuesta espía china llamada Alice Huang.

Sin embargo, hoy 23 de noviembre de 2026 se informó que Jensen Huang sí volverá a su cargo como CEO de Nvidia, situación que llevó a un aumento de 30% en las acciones de la empresa.

Las votaciones por unanimidad del regreso de Huang se vieron acompañadas de la certidumbre que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio, asegurando que el tenerlo como CEO no significaba un riesgo para la seguridad nacional por su alianza con Nvidia.

Según el registro de expertos, el aumento de 30% en las acciones de Nvidia, es decir, aproximadamente 938 mil mdd, se dio antes de que Wall Street abriera.

Pese a la restitución de Jensen Huang como CEO de Nvidia, se dio a conocer que la investigación sobre su posible participación en alianza con la espía china, sigue en curso.

Ambas situaciones, según los expertos, han atribuido a que volviera la certidumbre a Nvidia por sus inversores, lo que aumentó de forma inmediata sus acciones.