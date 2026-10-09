A través de redes sociales, el propietario del restaurante La Pequeña España en Acapulco, Guerrero ha ofrecido comida gratis de por vida a las personas que salvaron a su esposa e hija, tras rescate en inundaciones por el huracán Simón.

“A los héroes sin capa que arriesgaron su vida para salvar a mi hija y a mi esposa, comuníquense conmigo les tengo una recompensa”. Dueño del restaurante La Pequeña España

Recompense para los que salvaron a su esposa e hija en Acapulco que será “económica y un beneficio amplio para que siempre puedan comer gratis en el restaurante de La pequeña España en Acapulco”.

Luego de que un hombre y trabajadores de Coca Cola rescataran a su esposa e hija tras quedar atrapadas dentro de su automóvil en la zona del circuito El Río, Las Anclas debido a las fuertes inundaciones s por las lluvias de Simón en la zona.

“El muchacho es un usuario del ACABUS, pero tambien los de la coca cortaron la corriente para que pudieran maniobrar. Les tengo mucho agradecimiento y recompensa”. Dueño del restaurante La Pequeña España

Salvaron a su esposa e hija en Acapulco y ahora les ofrece comida gratis de por vida (Especial )

Buscan a los “héroes” que salvaron a su esposa e hija en Acapulco

Tras lanzar una recompensa y ofrecer comida gratis de por vida por salvar a su esposa e hija en Acapulco, locatarios junto al propietario del restaurante La Pequeña España se lanzan en la búsqueda de estos “héroes”.

Por lo que entre comentarios, al parecer ya se habría ubicado a uno de ellos, al chofer del carro de Coca Cola, el cual sería conocido como Constantino, “Tino” quien tiene ruta en la zona.

Asimismo, el propietario del restaurante La Pequeña España aseguró que “si es “Tino” ya lo conozco" y espera que se comunique con él para entregarle su recompensa.

Mientras que el otro “héroe” se trataría de un joven usuario del transporte público en Guerrero, Acabus y por lo que esperan pronto dar con su ubicación para agradecer su ayuda.