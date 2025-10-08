Claudia Sheinbaum dijo que personajes como Ricardo Salinas Pliego se exhiben por sí mismos cuando hacen expresiones como la más reciente sobre que son conformistas quienes ganan menos de ocho mil pesos al mes.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es la misma idea de que “el pobre es pobre porque no trabaja” cuando en realidad no hubieron condiciones en el pasado para mejor la vida de las personas.

En ese contexto, desde su conferencia mañanera de este 8 de octubre, la presidenta de México criticó que o se haya aumentado el salario mínimo en 36 años y destacó la existencia actual de programas sociales.

“Es esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja, y la gente humilde trabaja más que cualquiera de ellos, muchos más, lo que pasa es que es un sistema que no permitió que hubiera bienestar… 36 años, seis sexenios sin aumento al salario mínimo, hasta Fox dijo que si es cierto...” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum críticas a Ricardo Salinas Pliego: Idea de que todo lo garantiza el mercado quedó demostrada como un fracaso

Claudia Sheinbaum dijo que ya quedó demostrado que la idea de que todo lo garantiza el mercado es un fracaso y que quien defiende eso vive en el mundo al revés.

La presidenta dijo que “no solo es asunto de meritocracia, sino de generar las condiciones para que sea posible salir adelante”.

En ese contexto dijo que los programas sociales ayudan a que la economía crezca desde abajo y que ademas es importante asegurar servicios y derechos por parte del Estado.

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego dijo que las personas que ganan ocho mil pesos la mes no han generado un conocimiento mayor que, el cual es limitado y no puede producir mayor riqueza.

Claudia Sheinbaum dice que discursos como el de Ricardo Salinas Pliego no tienen cabida

Claudia Sheinbaum dijo que no tienes alternativa o cabida discursos como el de Ricardo Salinas Pliego y es que dijo que la mayoría de los ciudadanos sabe que cambió el modelo político, social y económico con la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum dijo que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar los mejores servicios y que no se debe privilegiar el cobro ante los derechos.