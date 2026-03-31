La reapertura del Estadio Banorte debió ser una celebración histórica: un momento para presumir organización, capacidad y visión de cara al Mundial. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una exhibición incómoda de lo que ocurre cuando la logística no está a la altura del evento.

Y no fue un detalle menor. Fue un cúmulo de fallas: accesos saturados, desorganización en los ingresos, problemas de movilidad, tiempos de espera excesivos y, en general, una experiencia que dejó más frustración que entusiasmo entre los asistentes.

Y eso, tratándose de uno de los estadios más importantes del mundo, no es un simple tropiezo.

Tanto las autoridades de la Ciudad de México como la Federación Mexicana de Futbol tenían en sus manos una oportunidad clave: demostrar que el país está listo para eventos de escala global.

No lo lograron.

La logística —ese engranaje invisible que sostiene cualquier evento masivo— falló en puntos básicos: coordinación de accesos, flujo de personas, señalización, transporte, movilidad y comunicación con el público.

Y cuando la logística falla, poco importa lo que ocurra en la cancha. El aficionado se queda con la experiencia… Y esa fue negativa.

Sería un error quedarse solo en la crítica.

Porque estos tropiezos, si se entienden correctamente, pueden convertirse en el mejor aprendizaje posible. Más aún cuando ocurren a tiempo.

Lo sucedido en el Estadio Banorte deja lecciones claras:

• La logística debe planearse con escenarios de estrés real, no solo en papel.

• La coordinación entre autoridades y organizadores no puede ser simulada.

• La experiencia del usuario debe ser el eje central, no un complemento.

• La movilidad urbana debe integrarse al evento desde su diseño.

En otras palabras: no basta con tener el estadio; hay que saber operarlo.

Es un llamado de atención. Todo es perfectible. Y cuando arranque el Mundial, la FIFA tomará el control.