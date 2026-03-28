Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció a México como la “cuna del futbol”, pues en este país se practicó hace 3 mil años el Juego de Pelota.

En el marco de la inauguración de la exposición “Álbum épico” en el Museo Yancuic de Iztapalapa, Infantino se dijo honrado de ser parte del evento en México, donde el futbol es tan importante.

Emilio Azcárraga, así como Mikel Arriola, también estuvieron presentes en el evento celebrado en Iztapalapa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Mark Schiefelbein / AP)

Infantino destaca a México en el nacimiento del futbol en el mundo

Con la presencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el presidente de la FIFA Gianni Infantino destacó el valor de México en el nacimiento del futbol.

“A 75 días del inicio del Mundial, podemos decir que el Mundial ya arrancó en la Ciudad de México”, valoró Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA recordó que poco tiempo después de asumir el mando en la FIFA, tuvo acercamiento con las distintas federaciones del futbol en el mundo, y muchas se adjudicaron el honor de ser las inventoras del futbol en el mundo.

Gran Bretaña, Japón y China, por ejemplo, le expusieron la gran cantidad de años que llevan practicando el futbol, pero quien de verdad lo convenció fue México.

“Luego fui a México y me dijeron que el futbol se inventó en México, porque los Aztecas hace 3 mil años ya jugaban el Juego de Pelota” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Gianni Infantino dio la patada inicial de la exposición Álbum Épico

Gianni Infantino, presidente de la FIFA se mostró contento por inaugurar la exposición Álbum Épico que representa la historia del futbol “donde se inventó el futbol, donde se inventó la felicidad que va con el futbol”, valoró.

En ese sentido, Infantino destacó que el Mundial 2026 que arrancará en México servirá de nuevo para unir al mundo, “además de darle felicidad a millones de personas, empezando en México”.

La exposición Álbum Épico estará abierta a partir del domingo 29 de marzo y hasta el 31 de julio en el Museo Yancic de Iztapalapa, Ciudad de México.

El acceso a la exposición será gratuito y en ella, se podrá vivir la experiencia de los grandes momentos del futbol.