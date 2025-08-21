El gobierno de Donald Trump emitió una alerta de viaje para los ciudadanos de Estados Unidos que visitarán o tienen planeado ir a Venezuela, pues corren el riesgo de enfrentar tortura, terrorismo y secuestro.

A través de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos en Venezuela pidió a sus ciudadanos no visitar el país de América Latina debido a los graves riesgos que podría implicar el permanecer en este territorio.

De acuerdo con el comunicado, el gobierno de Estados Unidos recomienda no viajar a Venezuela, pues en el país se vive un alto riesgo de tortura, terrorismo, secuestro y más; te damos todos los detalles de la alerta.

Estados Unidos recomienda no viajar a Venezuela por riesgos de tortura, terrorismo y secuestro

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos, pues al visitar este país se exponen a graves riesgo como:

Detención ilegal

Tortura

Terrorismo

Secuestro

Prácticas policiales injustas

Delitos violentos

Disturbios civiles

Cabe mencionar que la advertencia de la embajada en Venezuela es dirigida a “cualquier ciudadano” de los Estados Unidos y a las personas que tengan cualquier tipo de residencia en la Unión Americana

Alerta de viaje a Venezuela (Redes sociales)

“No viajar”: Estados Unidos emite alerta nivel 4 en viajes a Venezuela tras declaraciones de DEA

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para viajes a Venezuela, lo que implicaría una clara recomendación, casi exigencia, de no viajar a este país de América Latina.

Esta advertencia surge después de las acusaciones de Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, quien dijo que Venezuela es intermediario del tráfico de cocaína de Colombia a México.

Asimismo, la alerta de viaje de la embajada es reforzada por el mapa interactivo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que muestra a Venezuela en color rojo (nivel 4) con la alerta “Do not travel”.