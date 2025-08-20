El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría autorizado a la Marina de su país el despliegue de buques destructores en las costas de Venezuela, los cuales serían de alto poder destructivo.

De acuerdo con información de la agencia Reuters, en este primer movimiento serían desplegados al menos 3 buques destructores por parte de Estados Unidos, identificados como:

USS Sampson

USS Jason Dunhamy

USS Gravely

El objetivo de esta misión de Estados Unidos, ordenada por el presidente Donald Trump, tiene como objetivo reforzar el combate al narcotráfico, por lo que se prevé que en próximos días sea desplegada mas parte de su flota naval cerca de las costas de Venezuela, siendo un total de al menos 4 mil marines los que participarán de la operación.

Los buques destructores que Estados Unidos desplegará en costas de Venezuela tienen un alto poder destructivo

Entre las principales características de estos buques de guerra altamente destructivos se encuentran:

USS Sampson

Buque de clase Arleigh Burke. Cuenta con capacidad para transportar aviones y helicópteros, facilitando así tareas aéreas.

Capacidad de lanzamiento para misiles de largo alcance Tomahawk, misiles estándar, misiles submarinos, armas atimisiles, armas antiaéreas, ametralladora Gatling para estos fines.

Cañón en la zona de cubierta de 5 pulgadas y 62 calibres para defensa de superficie o apoyo en tierra.

Sofisticados sistemas de radas y sonar para la detección de aeronaves o embarcaciones.

USS Jason Dunhamy

Uno de los buques destructores más nuevos de la Marina de Estados Unidos.

Capacidad para maniobras rápidas sobre el mar.

Equipado con sistemas Dunham, también con 96 espacios de celdas de lanzamiento.

Cuenta con sistemas para guerra electrónica, sonar remolcado y armas antimisiles dispersas por todo el barco, facilitando así la capacidad de ataque o defensa.

USS Gravely

Equipado también con un sistema moderno Aegis.

Capacidad de lanzamiento de 96 celdas.

Posibilidad de lanzar misiles de largo alcance Tomahawk, misiles estándar, así como armas para interceptar ataques.

Cuenta con espacio para portar helicópteros Seahawk, los cuales ayudan a la vigilancia y tienen capacidad de ataque submarina.

Equipado con detectores de largo alcance, que ayuda a anticipar posibles amenazas, así como armas antimisiles.

Es catalogado como un buque destructor versátil, pues es uno de los principales activos de la marina de Estados Unidos para combate.

De acuerdo con Reuters, el USS Sampson, USS Jason Dunhamy, USS Gravely están catalogados como la columna vertebral de combate de la Marina de Estados Unidos, por lo que Donald Trump se estaría tomando enserio vigilar las costas de Venezuela.

buques destructores de Estados Unidos (U.S. Navy / Commander, U.S. 2nd Fleet)

Estados Unidos desplegará buques tras ofrecer recompensa por Nicolás Maduro

El despliegue de busques destructores de Estados Unidos tiene lugar días después de que el gobierno de Donald Trump acusara al presidente Nicolás Maduro de participar activamente en el narcotráfico.

Según aseguró el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Venezuela encabezaría una organización de tráfico de drogas, que opera desde su país hasta Estados Unidos.

Por tal motivo aumentó la recompensa que pesaba sobre Nicolás Madura, situándola actualmente en 50 millones de dólares a quien ayude a lograr su captura.