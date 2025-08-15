El gobierno de Estados Unidos inició con el despliegue de buques en el Mar Caribe para el combate a los cárteles del narcotráfico, considerados grupos terroristas extranjeros.

En el marco de esta nueva acción, Estados Unidos aprovechó para lanzar una advertencia contra Venezuela, en el marco de las acusaciones contra Nicolás Maduro, presidente no reconocido por la administración de Donald Trump.

La segunda administración de Trump se ha caracterizado por el combate a los cárteles del narco y, en este sentido, acusó a Maduro de ser el líder de un grupo criminal de Venezuela.

Estados Unidos inicia despliegue militar con buques en el Mar Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de buques navales, así como de sus fuerzas aéreas en el sur del Mar Caribe.

Para hacer frente a las “amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos”, Estados Unidos utilizará su fuerza militar para perseguir a las organizaciones terroristas internacionales, entre las que que se encuentra el Cártel de los Soles, grupo del narcotráfico que, según la administración Trump, lidera Nicolás Maduro.

Los buques desplegados en el Mar Caribe forman parte de la estrategia de Estados Unidos para incrementar la represión a los cárteles de la droga, así como para limitar la migración y asegurar la frontera sur de dicho país.

De acuerdo con fuentes anónimas, “este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”.

Estados Unidos ofreció una recompensa por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El pasado 7 de agosto el gobierno de Donald Trump ofreció una recompensa por información que lleve a la detención de Nicolás Maduro de 50 millones de dólares, presidente de Venezuela que señalan como el líder del Cártel de Los Soles.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos señaló que no reconoce la presidencia de Maduro y lo acusó de colaborar con el grupo delictivo Tren de Aragua, así como con el Cártel de Sinaloa.