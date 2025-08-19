El presidente de Venezuela no reconocido por Estados Unidos, Nicolás Maduro, respondió a la orden de captura en su contra: desplegará millones de soldados en Venezuela y esto es lo que dijo.

Desde el 7 de julio de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dio a conocer que hay una orden de captura contra Nicolás Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el Cártel de Sinaloa.

Por lo mismo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares para quien dé información sobre Nicolás Maduro, de quien han incautado más de 700 millones de dólares.

Nicolás Maduro responde a orden de captura de Estados Unidos: habrá despliegue de millones de soldados en Venezuela

Fue en reunión de trabajo con gobernadores y alcaldes que Nicolás Maduro dio a conocer su plan de paz contra la orden de captura de Estados Unidos, que será el despliegue de 4.5 millones de militares.

Tal como dijo Nicolás Maduro, los millones de militares recorrerán todo Venezuela para ir contra la amenaza “estrafalaria” de Estados Unidos que busca imponerse en América Latina, porque siempre lo han visto como patio trasero.

El plan de Nicolás Maduro comenzará esta semana para comenzar la cobertura de los millones de militares en toda Venezuela, con “milicias activadas y armadas”, así como campesinos y obreros en todos los centros del país.

Nicolás Maduro también agradeció el apoyo nacional así como internacional ante su orden de captura de parte de Estados Unidos, así como la solidaridad ante “la supremacía imperialista” que es como definen al país de Norteamérica

Los primero, tal como mencionó Nicolás Maduro, fueron los militares, la Fuerza Armada Bolivariana, que como se dio a conocer, varios oficiales se declararon en contra de Estados Unidos, además de señalar que buscan “agredir a Venezuela”.

Además del gobierno y el congreso de Venezuela, tal como destacó Nicolás Maduro, quien descartó que el ataque de Estados Unidos sea contra su persona, sino sólo es un teatro para ir contra el pueblo.

Nicolás Maduro: Esto había dicho sobre aumento de recompensa de Estados Unidos

Anteriormente, el gobierno de Nicolás Maduro ya había dado respuesta a Estados Unidos y su orden de captura, referente al monto que el Departamento de Justicia duplicó de su recompensa: “vengan por mí, cobardes”.

Nicolás Maduro retó desde una conferencia a Estados Unidos, ya que además de llamarlos cobardes, también declaró que los espera en Miraflores, por lo que desea que no se tarden en llegar.

Mientras que mediante comunicado, el canciller de Nicolás Maduro, Yván Gil, quien asimismo desestimó los bienes que habrían sido incautados de Estados Unidos, debido a que el presidente no reconocido llevaría una vida sencilla.

Además de señalar que la medida de Estados Unidos y de su fiscal es “patética” y una cortina de humo que sólo cambió su acusación pero “no el libreto”, mientras que no se investigan otros casos como Jeffrey Epstein.