El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, “está listo” para usar buques de guerra contra Venezuela, en las próximas 36 horas.

La agencia Reuters, que citó a dos fuentes con conocimiento de la situación, señaló que Estados Unidos planea desplegar los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, así como 4 mil efectivos, aviones espía P-8 y al menos un submarino con capacidad de operaciones de ataque en el sur de mar Caribe, según una tercera fuente que pidió guardar el anonimato.

El despliegue se da a solo unos días de que el gobierno de Donald Trump acusó al presidente Nicolás Maduro, sin aportar pruebas, de encabezar una organización de tráfico de drogas, por lo que aumentó la recompensa que pesaba sobre el mandatario a 50 millones de dólares.

Nicolás Maduro responde a orden de captura de Estados Unidos con despliegue militar en Venezuela (Nicolás Maduro vía X)

Estados Unidos vs. Venezuela: Pam Bondi afirma que el gobierno de Donald Trump “está listo” para “usar cada elemento de poder”

Hoy martes 19 de agosto, la fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, informó en conferencia de prensa que el gobierno de Donald Trump “está listo” para “usar cada elemento de poder” en contra de Venezuela.

Ante el despliegue militar en el sur del mar Caribe del que informó la agencia Reuters, esto fue lo que declaró la fiscal:

“Trump ha dicho está preparado para usar cada elemento del poder americano para detener el narcotráfico y que los responsables paguen. El régimen de Maduro no es legítimo, es un cartel del narcoterrorismo. Es un fugitivo“. Pam Bondi

Una fuente que pidió a Reuters guardar el anonimato señaló que el operativo de Estados Unidos, se llevará a cabo durante varios meses en aguas y espacio aéreo internacionales, por lo que no habrá una incursión militar en el territorio de otro país.

En este sentido, la misma fuente señaló que el uso de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson puede ser para labores de inteligencia y vigilancia, pero también como plataforma para realizar ataques selectivos.

Estados Unidos vs. Venezuela: Claudia Sheinbaum condenó despliegue militar del gobierno de Donald Trump

También hoy 19 de agosto, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, marcó su posicionamiento en torno al despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos cerca del territorio de Venezuela.

En su conferencia mañanera llevada a cabo en Palacio Nacional, esto fue lo que dijo la mandataria federal:

“No al intervencionismo, eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución”. Claudia Sheinbaum

Por su parte, ayer lunes 18 de agosto, el presidente Nicolás Maduró rechazó acciones de intervencionismo en su territorio: