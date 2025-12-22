Durante la conferencia matutina de este lunes 22 de diciembre, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum dónde pasaría la Navidad, y ella confirmó que lo haría en Acapulco, Guerrero.

“Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco tres días, 25, 26 y 27, vamos a pasar Navidad. Voy a estar al pendiente, obviamente” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pasará la Navidad en Acapulco

Durante la ronda de preguntas de los medios de la conferencia matutina de este 22 de diciembre, se le preguntó a Claudia Sheinbaum dónde estaría pasando la Navidad 2025 este próximo0 24 y 25 de diciembre.

A lo que Claudia Sheinbaum reveló que eligió como destino Acapulco, en el estado de Guerrero para pasar la Navidad junto a su familia y en donde estará descansando brevemente.

De acuerdo a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, ella estará con su familia en Acapulco durante tres días, incluyendo la Navidad; es decir del 25 al 27 de diciembre del 2025.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum aseguró que no dejará de lado su trabajo como presidenta de la República, y prometió estar disponible para los temas de gobierno que la requieran.

“Si estamos atentos a través sobre todo el gobierno del Estado y para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo para esta feria, hubo que si se iba a hacer, que si no, que sí, finalmente se tomó la decisión de qué se hiciera y vamos a estar apoyando ahí en todo lo que se necesita a Chilpancingo” Claudia Sheinbaum

El anunció de sus vacaciones en Acapulco, se realizó luego de que se le preguntara si visitaría Chilpancingo, donde se lleva a cabo una feria navideña, descrita como la ‘Guelaguetza’ en Guerrero.