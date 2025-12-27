Por medio de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum extendió una invitación a la ciudadanía en general para que se visite Acapulco durante las fiestas de fin de año.

“Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum llama a visitar Acapulco en los festejos de fin de año

Con un breve mensaje que compartió en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que para la celebración de fin de año se considere el puerto de Acapulco como opción para los festejos.

Lo anterior debido a que en su publicación, Claudia Sheinbaum mostró que la ciudad turística del estado de Guerrero se encuentra en muy buenas condiciones para recibir a los visitantes.

Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. pic.twitter.com/rZhKeepSDV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 26, 2025

En su mensaje, la presienta incluyó un video en el que se muestran diversos aspectos de zonas como la Costera Miguel Alemán y se aprecia que las calles están limpias y la infraestructura en un estado óptimo.

En la grabación, se escucha a la mandataria señalando que “Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa”, por lo que invitó a pasar las fiestas del fin de año en el puerto.

Acapulco se alista para recibir a turistas en el fin de año

A lo largo de varias décadas, el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, se ha consolidado como una de las ciudades predilectas de miles de familias mexicanas y extranjeras, para celebrar el fin de año.

Para la llegada del 2026, ya se tienen preparadas diversas actividades en las playas del puerto como el caso de las siguientes, es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a visitar la la ciudad: