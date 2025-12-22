La presidenta Claudia Sheinbaum, dejó claro que aunque Genaro García Luna pida en Estados Unidos el indulto, esta no sería una salida para el exsecretario de Seguridad Pública.

“No creo que haya esta opción [del indulto] (...) De todas maneras recuerden que en México tiene órdenes de aprehensión y en todo caso se pediría la extradición”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum confirmó que podría pedir la extradición de Genaro García Luna porque tiene órdenes de aprehensión en México.

Claudia Sheinbaum pedirá extradición de García Luna si le dan el indulto

En la mañanera del pueblo del 22 de diciembre, la presidenta de México habló sobre la supuesta intención que Genaro García Luna tiene con su sentencia.

Pese a que el exsecretario de Seguridad Pública no pidió el indulto formal, existe el rumor de que podría meter este recurso legal en Estados Unidos ante la sentencia de 38 años en prisión.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda esto aunque aseguró “es su derecho” recurrir a esta alternativa.

Asimismo, señaló que si Genaro García Luna decide solicitar el indulto y Estados Unidos dárselo, solicitará la extradición porque tiene órdenes de aprehensión en México.

Claudia Sheinbaum recuerda que Donald Trump tiene a García Luna como “caso de vínculo”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que podría pedir la extradición de Genaro García Luna si este llegara a recibir el indulto en Estados Unidos, pero antes recordó acciones de Donald Trump.

Sheinbaum puso sobre el tintero que Donald Trump firmó al entrar a la presidencia de Estados Unidos, el caso de Genaro García Luna “como un caso de vínculo” por los delitos que tiene vinculados al narcotráfico.