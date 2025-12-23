La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha confirmado una investigación por el asesinato del delegado de IMSS Bienestar en Chilpancingo, Raymundo Cabrera Díaz.

“Se está investigando, era un delegado regional, y por su puerto se estará informando”, precisó la mandataria Claudia Sheinbaum durante la conferencia de la mañana del pueblo.

Dichas declaraciones de Claudia Sheinbaun se dan luego de que el pasado lunes 22 de enero se confirmara el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, el delegado de IMSS Bienestar en Chilpancingo tras un ataque armado directo al funcionario público.

Aún sin móvil sobre el asesinato del delegado de IMSS Bienestar en Chilpancingo: Sheinbaum

Al respecto sobre el posible móvil del asesinato del Raymundo Cabrera Díaz, el delegado de IMSS Bienestar en Chilpancingo, Claudia Sheinbaum dijó que aún no se tiene indiciós de sobre el caso.

Por lo que Sheinbaum dijo que en la investigación se esclarecerá el asesinato del delegado de IMSS Bienestar en Chilpancingo.