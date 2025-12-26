Irving, Raymundo y Víctor: son los estudiantes del Tecnológico de Acapulco, Guerrero que desaparecieron el sábado 20 de diciembre.

Gran indignación hay en Acapulco tras la desaparición de tres jóvenes que fueron vistos por última vez en la playa Mimosa, al poniente del puerto.

A cuatro días de la desaparición de tres estudiantes del Tecnológico de Acapulco, la Fiscalía de Guerrero no ha informado sobre personas detenidas ni sobre nuevas pistas relacionadas con el caso.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, estos son los datos de los tres estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco:

Irving Antonio Cebrero Vieyra 22 años de edad, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica.

Fue visto por última vez en la colonia Juan R. Escudero alrededor de las 14:30 horas el 20 de diciembre.

Como seña particular tiene una mancha de nacimiento de color café en la espalda y usa brackets.

Estudiantes desaparecidos del Tecnológico de Acapulco (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero / Facebook )

Raymundo Ramos Soto 21 años de edad, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica.

El 20 de diciembre salió de su domicilio entre las 15:00 y 16:00 horas con dirección a playa Mimosa.

Como seña particular tiene un lunar en la cadera parte media y lunares negros en el pecho.

Estudiantes desaparecidos del Tecnológico de Acapulco (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero / Facebook )

Víctor Jahutzel Mendoza García de 22 años de edad, estudiante de la carrera de Administración.

El 20 de diciembre se dirigió junto con Irving y Raymundo a playa Mimosa pasadas las 12 horas.

Como seña particular tiene un tatuaje de una medusa en el cuello de lado izquierdo y en el abdomen uno de la Santa Muerte.

Estudiantes desaparecidos del Tecnológico de Acapulco (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero / Facebook )

Esto es lo que se sabe sobre la desaparición de los tres estudiantes del Tecnológico de Acapulco: Irving, Raymundo y Víctor

De acuerdo con testimonios, al menos uno de los jóvenes había subido a la parte alta del cerro, en dirección al complejo habitacional de la colonia Nueva Era y no regresó.

Posteriormente se refiere que hombres que presuntamente se encontraban armados descendieron del cerro y se llevaron a los otros dos estudiantes que permanecían en la graja de la playa Mimosa.

Se especula que los jóvenes fueron llevados a la misma zona alta, y es que fueron vistos juntos en ese punto de la zona de Pie de la Cuesta, al poniente de Acapulco.

La Fiscalía General del Estado desplegó un operativo con apoyo de la Policía Ministerial, la Guardia Nacional y equipos aéreos no tripulados.

Sin embargo, las familias de los jóvenes consideran que las acciones de las autoridades han sido lentas y no han dado resultado sobre su paradero.

Es por ello por lo que hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para redoblar los esfuerzos de búsqueda.