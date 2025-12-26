A cuatro días de la desaparición de tres estudiantes del Tecnológico de Acapulco, familiares y amigos exigen su localización.

Para exigir avances concretos en la búsqueda de los estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, se bloqueó la Costera Miguel Alemán de Acapulco.

Familiares y amigos de los estudiantes desaparecidos del Tecnológico de Acapulco exigen avances en la búsqueda

El sábado 20 de diciembre de 2025 fueron vistos por última vez en la playa Mimosa, al poniente del puerto de Acapulco, los estudiantes:

Irving Antonio Cebrero Vieyra 22 años de edad

Raymundo Ramos Soto 21 años de edad

Víctor Jahutzel Mendoza García de 22 años de edad

Exigen localizar a tres estudiantes desaparecidos del Tecnológico de Acapulco (Tomada de video)

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares y amigos de los estudiantes del Tecnológico de Acapulco bloquearon la Costera Miguel Alemán, frente a la playa Papagayo.

Durante el bloqueo manifestaron que solo querían que los estudiantes regresarán a casa con vida, por lo que piden una investigación más amplía y mayor atención por parte de las autoridades.

Además, les exigieron a las autoridades que redoblen los esfuerzos de búsqueda e intensifiquen las investigaciones para esclarecer el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Los manifestantes portaron pancartas y exigieron información clara sobre las líneas de investigación para que el caso no quede en la impunidad.

El cierre temporal de la Costera Miguel Alemán generó afectaciones viales, pero los participantes insistieron en que se trata de una medida desesperada ante la falta de avances.

Esto es lo que se sabe sobre los estudiantes desaparecidos del Tecnológico de Acapulco

De acuerdo con testimonios de los padres, al menos uno de los jóvenes habría subido a la parte del cerro, en dirección a la colonia Nueva Era y no regresó.

Posteriormente, hombres que presuntamente se encontraban armados habrían descendido del cerro y se llevaron a los otros dos estudiantes que permanecían en la playa.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero junto con la Policía Ministerial, Guardia Nacional y drones desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

En redes sociales circulan también las fichas de búsqueda, para que la población colabore con la localización de los tres estudiantes desaparecidos del Tecnológico de Acapulco.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni sobre nuevas pistas relacionadas con la desaparición de los tres estudiantes.