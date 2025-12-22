Durante la mañana de este lunes 22 de diciembre se informó el asesinato en Chilpancingo, Guerrero de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional de IMSS Bienestar.

De acuerdo con la información local Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional de IMSS Bienestar fue asesinado a balazos en el interior de un negocio de comida ubicado en la colonia Rufo Figueroa, en la zona norte de Chilpancingo.

Se dice que Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional de IMSS Bienestar era perseguido por sujetos armados, y pese a que trató de escapar, sus agresores entraron al establecimiento director para matarlo.

Testimonios al asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional de IMSS Bienestar aseguran haber escuchado alrededor de ocho detonaciones de arma de fuego.

IMSS Bienestar lamenta asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional

Tras el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional adscrito a la Coordinación Regional de Tlacotepec, IMSS Bienestar lamenta su muerte.

Por lo que IMSS Bienestar reconoció el compromiso “en favor de la salud de las comunidades a las que sirvió” de Raymundo Cabrera Díaz.

Así como lamento la pérdida del coordinador regional Raymundo Cabrera Díaz para “su familia y seres queridos en este difícil momento”.