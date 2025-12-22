Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, se dice lista para recibir a Claudia Sheinbaum en Acapulco con “playas limpias”.

“El puerto le recibe con playas limpias, con una notable recuperación en materia de infraestructura turística y sobre todo, con la alegría, el afecto y la calidez que caracteriza a las y los acapulqueños. Gracias por todo el apoyo que nos ha brindado. Bienvenida siempre” Abelina López, presidenta municipal de Acapulco

Esto luego de que la presidenta de México Claudia Sheinbaum confirmó que pasará Navidad 2025 en Acapulco, Guerrero junto a su familia.

Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, recibe a Claudia Sheinbaum con “playas limpias”

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reveló que pasará Navidad en Acapulco y aprovechará para tomarse unos días de vacaciones en esta entidad.

Tras el anuncio de Claudia Sheinbaum, Abelina López agradeció a la presidenta de México por el gesto de elegir a Acapulco para pasar Navidad.

“Hoy tomamos con enorme cariño el gesto que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado una vez más hacia Acapulco, al elegir a nuestra ciudad, para sus vacaciones” Abelina López, presidenta municipal de Acapulco

Abelina López resaltó que Acapulco recibirá a Claudia Sheinbaum con “playas limpias” y con una notable recuperación en materia de infraestructura turística.

La presidenta municipal de Acapulco destacó que se recibirá a Claudia Sheinbaum con la alegría, el afecto y la calidez que caracteriza a las y los acapulqueños.

Abelina López agradeció el apoyo que ha brindado Claudia Sheinbaum a Acapulco, y le compartió que siempre será muy bien recibida en la ciudad.

Abelina López recibe a Claudia Sheinbaum: “Acapulco tiene playas limpias” (Abelina López Rodríguez / Facebook )

Así confirmó Claudia Sheinbaum que pasará Navidad 2025 en Acapulco

Durante la conferencia del lunes 22 de diciembre de 2025, Claudia Sheinbaum confirmó que esta Navidad la pasaría en Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, no solo será Navidad y es que Claudia Sheinbaum confirmó que tendrá unas pequeñas vacaciones en esta ciudad; del jueves 25 al sábado 27 de diciembre del 2025.

Durante tres días, Claudia Sheinbaum estará en Acapulco, Guerrero, aunque aseguró que seguirá al pendiente de todo lo que suceda en el país.

“Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco tres días, 25, 26 y 27, vamos a pasar Navidad. Voy a estar al pendiente, obviamente” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que no utilizará la casa de descanso presidencial en Acapulco, pues según ellas estas ya no existen.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum evitó dar más detalles sobre donde estará descansando junto a su familia.