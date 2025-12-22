Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México avala alianza entre las aerolíneas comerciales Viva Aerobus y Volaris por una mayor inversión en el país.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera del pueblo del lunes 22 de diciembre la presidenta de México fue cuestionada sobre la alianza comercial entra estas dos aerolíneas.

De dicha alianza la presidenta aseguró que ambas aerolíneas se habían acercado con ella para plantearle esta unión.

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre, Viva Aerobus y Volaris hicieron el anuncio de su alianza comercial con la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas.

Claudia Sheinbaum avala alianza entre Viva Aerobus y Volaris; promete análisis de antimonopolio

Después de ser cuestionada sobre este tema de la alianza entre Viva Aerobus y Volaris, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó de qué se trata este acuerdo entre las aerolíneas.

La presidenta de México precisó que es una “alianza especial”, entre Viva Aerobus y Volaris, las cuales se acercaron con ella para informarle de esta movimiento del que aseguran que bajará los precios de los boletos de avión.

Además la presidenta de México dijo que el objetivo de esta alianza es para "invertir más“.

Así como para “ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas para Estados Unidos y Europa, principalmente”.

También la presidenta Sheinbaum expresó su aprobación por esta unión de la que destacó como “algo muy bueno” porque aumenta la inversión, crecen las empresas mexicanas y la industria aeronáutica.

A pesar de que esta unión entre Viva Aerobus y Volaris ya fue aprobada aún será sometida a investigación por la Comisión Nacional Antimonopolios.

“No es una fusión, es una alianza especial de Viva Aerobus y Volaris; estuvieron aquí para informarme de este acuerdo que estaban tomando, su objetivo es invertir más para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas para Estados Unidos y Europa, principalmente, tiene que venir una análisis antimonopolio; creo que es algo bueno que aumente la inversión y crezcan las empresas mexicanas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Esta alianza entre Viva Aerobus y Volaris promete una mayor inversión para aviones, además de talleres en el mercado mexicano y extranjero.

También se prevé que con este alianza comercial de estas dos conocidas aerolíneas se impulse más el turismo nacional.