Comerciantes de Tepotzotlán viajaron de Morelos a la Ciudad de México para manifestarse en el centro de la capital, así como hacer una petición a Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad.

Comerciantes de Tepotzotlán denunciaron haber sido desalojados con violencia, por lo que le piden a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se respete sus derechos así como sean reubicados.

Mediante letreros hechos con cartulina, expusieron sus exigencias:

Reubicación justa para comerciantes

Respeto a sus derechos reconocidos en la Constitución

No más violencia

Proceso de asignación transparente y democrático sobre locales

Así como expusieron sus quejas:

El comercia no es la mafia

Un acuerdo de cabildo no está por encima de la constitución

La consulta pública es un derecho en el artículo 2 constitucional

📢 #Tepoztlán | Comerciantes de antojitos del Pueblo Mágico se manifestaron en el Centro de la CDMX para pedir la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.



Denuncian que fueron desalojados con violencia de la plaza cívica de Tepoztlán y aseguran contar con una suspensión… pic.twitter.com/uNtvFARaLc — Azucena Uresti (@azucenau) December 22, 2025

Desalojan a comerciales de Tepotzotlán en Morelos y se manifiestan en CDMX

El pasado 19 de diciembre, una veintena de comerciantes que laboraban en la plaza principal de Tepotzotlán fueron desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con Miguel Ángel Urrutia, secretario de seguridad de Morelos, los comerciantes afectados fueron los que se negaron a ser reubicados como parte del proyecto de promoción y fortalecimiento turístico.

El cual prioriza la liberación de la plaza principal de la localidad ya que Tepotzotlán es uno de los cuatro pueblos mágicos de Morelos que está incluido en la zona de turismo que incluye el Mundial FIFA 2026.

Por lo que el alcalde Perseo Quiroz Rendón, se dice satisfecho con los resultados del operativo sorpresa, mismo que fue aprobado por unanimidad por una asamblea comunitaria, la cual solicitó que los ambulantes fueran removidos al mercado municipal.

Y es que, además de fortalecer la imagen de Tepotzotlán, es una medida para disminuir la delincuencia ya que elimina la venta de drogas y de acciones ilegales.