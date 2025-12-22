Comerciantes de Tepotzotlán viajaron de Morelos a la Ciudad de México para manifestarse en el centro de la capital, así como hacer una petición a Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad.
Comerciantes de Tepotzotlán denunciaron haber sido desalojados con violencia, por lo que le piden a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se respete sus derechos así como sean reubicados.
Mediante letreros hechos con cartulina, expusieron sus exigencias:
- Reubicación justa para comerciantes
- Respeto a sus derechos reconocidos en la Constitución
- No más violencia
- Proceso de asignación transparente y democrático sobre locales
Así como expusieron sus quejas:
- El comercia no es la mafia
- Un acuerdo de cabildo no está por encima de la constitución
- La consulta pública es un derecho en el artículo 2 constitucional
Desalojan a comerciales de Tepotzotlán en Morelos y se manifiestan en CDMX
El pasado 19 de diciembre, una veintena de comerciantes que laboraban en la plaza principal de Tepotzotlán fueron desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De acuerdo con Miguel Ángel Urrutia, secretario de seguridad de Morelos, los comerciantes afectados fueron los que se negaron a ser reubicados como parte del proyecto de promoción y fortalecimiento turístico.
El cual prioriza la liberación de la plaza principal de la localidad ya que Tepotzotlán es uno de los cuatro pueblos mágicos de Morelos que está incluido en la zona de turismo que incluye el Mundial FIFA 2026.
Por lo que el alcalde Perseo Quiroz Rendón, se dice satisfecho con los resultados del operativo sorpresa, mismo que fue aprobado por unanimidad por una asamblea comunitaria, la cual solicitó que los ambulantes fueran removidos al mercado municipal.
Y es que, además de fortalecer la imagen de Tepotzotlán, es una medida para disminuir la delincuencia ya que elimina la venta de drogas y de acciones ilegales.