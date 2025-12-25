En un video difundido la tarde del 24 de diciembre de 2025, Claudia Sheinbaum le envió un mensaje navideño a todas las familias mexicanas junto a su esposo, Jesús María Tarriba Unger.

“A todas las familias mexicanas les deseamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad”. Claudia Sheinbaum

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que en los hogares mexicanos se realicen estas fiestas con ese amor y fraternidad que caracteriza a México.

Claudia Sheinbaum también reconoció el trabajo que realizan diariamente los mexicanos por el bienestar de otros. “Que esta Nochebuena nos abrace como nación”, señaló la presidenta.

Nota en desarrollo. En breve más información...