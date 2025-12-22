Durante la conferencia matutina de este lunes 22 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes 23 de diciembre se deberán presentar las obras de resarcimiento de Grupo México por la contaminación del Río Sonora.

“El día de mañana en Sonora, les adelanto, se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del Río Sonora, después de que Grupo México no quería acabar de hacer todas las obras que eran necesarias” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que se cumplirán todas las demandas de la comunidad por el Río Sonora

Después de más de 10 años, Grupo México de Germán Larrea, realizará las obras de resarcimiento por la contaminación del Río Sonora, tal y como adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este 22 de diciembre.

Y aseguró ante los medios de comunicación que se estarán cumpliendo todas las demandas de la comunidad que se dieron a partir de la contaminación del Río Sonora, tales como:

Clínicas de atención

monitoreo permanente de la calidad del agua

Remediación de suelos

Acciones de restitución ambiental

Las medidas sobre las obras de resarcimiento del Río Sonora en el estado del mismo nombre, forman parte del Plan de Justicia para Cananea, con compromisos asumidos por Grupo México tal y como confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.