Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, pero ¿qué es?

Se trata de una estrategia a largo plazo que contempla 5.6 billones de pesos en inversión pública y privada para impulsar el crecimiento económico con un enfoque social con bienestar, justicia social y desarrollo regional.

En esto consiste el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 considera proyectos en sectores estratégicos como energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo regional.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum este año se realizará la primera inversión equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Se espera que hacia 2030 la inversión total alcanzará 5.9 billones de pesos, principalmente pública, complementada con esquemas de inversión mixta.

Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que esta estrategia forma parte del Plan México y busca consolidar un crecimiento económico sostenible con bienestar.

Detalló que la inversión se distribuirá principalmente en energía, transporte ferroviario, carretero, infraestructura portuaria, hidráulica y de salud .

“Estamos buscando esquemas muy eficientes en términos de costos, con transparencia y dedicación específica a los proyectos de infraestructura” Edgar Amador Zamora

Para ello el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 se apoya en cuatro pilares:

Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que será coordinado por la mandataria mexicana y dará seguimiento físico y financiero a cada proyecto. Nuevos vehículos financieros especializados en infraestructura, se trata de esquemas especializados en infraestructura, para sumar a la transparencia y eficiencia en costos. La actualización del marco normativo, se armoniza el marco legal y se incorpora el modelo de contratos mixtos. Una base de datos nacional para dar seguimiento, transparencia y certidumbre a los proyectos, para tener elementos que permitan la planeación de nuevos proyectos y brindar información para inversionistas como métricas e indicadores.

Edgar Amador Zamora destacó que para el periodo 2026-2030 se contempla una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos, distribuida en ocho sectores estratégicos:

Sector energético (54%) Trenes (16%) Carreteras (14%) Puertos (6%) Salud (6%) Agua (3%) Educación Aeropuertos

Edgar Amador Zamora explicó que el eje central de la estrategia es la inversión pública como detonador del desarrollo.

Dejó en claro que el crecimiento económico debe complementarse con distribución del ingreso y bienestar social.

¿Cuáles son los beneficios y el objetivo del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030?

Claudia Sheinbaum puntualizó que el objetivo del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 es alcanzar la prosperidad compartida.

Esto al combinar crecimiento económico, bienestar social, generación de empleos y soberanía nacional.

“Para todos y todas, esto es bueno para el país, porque nos va a permitir mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum subrayó que a diferencia del pasado, las nuevas inversiones garantizan que las concesiones permanezcan en manos del Estado mexicano, con tasas de financiamiento controladas y sin contratos “leoninos”.

Jorge Mendoza Sánchez, titular de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), destacó que los esquemas de inversión mixta serán claves en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.

Y es que permitirán compartir riesgos y beneficios, proteger las finanzas públicas y garantizar la rectoría del Estado.

Señaló que estos sistemas nos son nuevos, pues se han utilizado desde la administración anterior.

Entre los proyectos emblemáticos mencionó la compra de plantas de Iberdrola, el aeropuerto de Nayarit y autopistas del corredor Guadalajara–Puerto Vallarta.

Jorge Mendoza Sánchez puntualizó que el gobierno busca mantener una consolidación fiscal, con un déficit estimado de 4.3%.

Sin embargo, buscará promover inversiones que generen empleo, soberanía y bienestar social.

María del Carmen Bonilla Rodríguez, titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales, destacó que los nuevos esquemas permitirán acelerar inversiones en sectores estratégicos mediante la participación de la banca de desarrollo, el mercado bursátil y la banca comercial.

Destacó que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 hará énfasis en planeación de largo plazo, transparencia y certidumbre.

“El objetivo es establecer una ruta clara de crecimiento incluyente, sostenible y con justicia social, manteniendo finanzas públicas sanas y promoviendo el desarrollo regional” María del Carmen Bonilla Rodríguez

María del Carmen Bonilla Rodríguez reveló que los beneficios del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 son:

Establecer una ruta hacia el crecimiento económico, asegurando un desarrollo incluyente, sostenible y con justicia social

Garantizar finanzas públicas sanas mediante una planeación y análisis de largo plazo de las necesidades de infraestructura y de los recursos

Promover el desarrollo regional a través de mayor conectividad e infraestructura básica, considerando inversión directa o indirecta para estados y municipios

Acelerar las inversiones del Plan México

Garantizar transparencia y certidumbre a través de actualización de la normatividad, recursos de información, análisis técnico y estadístico para el seguimiento puntual de los proyectos.