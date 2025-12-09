La presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya “conflicto de interés” en contratos entre el gobierno federal y la empresaria Altagracia Gómez.

“Es falso que haya conflicto de interés, no hay tema de corrupción”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El nuevo contrato de Grupo Minsa, propiedad de Altagracia Gómez, con los millones que recibirá para trabajar en la harina Diconsa llevará a la empresaria a aclarar todo, aseguró Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum niega que negocio con Altagracia Gómez sea por “conflicto de interés”

La nueva negociación millonaria que el gobierno de México tuvo con Grupo Minsa, propiedad de Altagracia Gómez, llevó a la presidenta del país a aclarar que no tienen “conflicto de interés”.

A través de la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum retomó lo publicado por Reforma sobre un contrato millonario que el gobierno dio a Grupo Minsa de Altagracia Gómez.

Sin embargo, la presidenta aclaró que no existe “conflicto de interés” asegurando que Altagracia Gómez lo que hace es “ayudar al país” sin cobrar un solo peso.

“Nos ayuda en la relación con distintos empresarios, nos ayuda a traer inversiones a México, no cobra un centavo en el gobierno de México sino sencillamente ayuda al país, ni siquiera es en particular a la presidenta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Según la información presentada por el medio, Grupo Minsa firmó un contrato abierto con harina Diconsa por 346 millones de pesos, que inició en marzo y tiene como vigencia al 31 de diciembre de 2025.

Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR). (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Esto bajo el argumento de que Grupo Minsa transformaría el maíz desde Diconsa a harina nixtamalizada, además de su empaque y distribución.

Por otra parte, se subrayó que Grupo Minsa obtuvo un contrato similar entre 2022 y 2024, pero por 369 millones de pesos, siendo 853 los totales que trabajó.

Es decir, ahora con Claudia Sheinbaum obtuvo un poco menos de la cantidad que le pagó el gobierno de AMLO, pero por menos de un año de trabajo.

A ello se le suma que la empresa de Altagracia Gómez ofertó el trabajo muy por debajó de la competencia pidiéndo entre 5 mil 200 y hasta 8 mil 200 pesos por tonelada, cuando la empresa con la que competía por Diconsa pidió 13 mil 500 pesos por tonelada.

Altagracia Gómez aclarará el contrato de Minsa por harina Diconsa

Claudia Sheinbaum negó que haya “corrupción” en contrato de la empresa de Altagracia Gómez por la harina Diconsa y la misma empresaria lo aclarará.

La presidenta de México aseguró que Altagracia Gómez saldrá hoy 9 de diciembre a dar su versión sobre los contratos que se exhibieron.