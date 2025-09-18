¿Quién es José Antonio Fernández Garza-Lagüera? Se trata del recién nombrado como el nuevo director general de FEMSA que asumirá el puesto a partir del próximo 1 de noviembre.

Así lo dio a conocer el conglomerado empresarial Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA), por medio de un comunicado en el que ofreció una semblanza del nuevo director general.

Pero, ¿quién es José Antonio Fernández Garza-Lagüera? Te contamos los siguientes detalles sobre el nuevo director de la empresa mexicana:

José Antonio Fernández Garza-Lagüera, conocido como el Diablo Jr., fue nombrado como el nuevo Director General de FEMSA el 17 de septiembre de 2025 y asumirá el cargo el 1 de noviembre.

Es miembro de una de las familias más influyentes de México, pues tiene vínculos directos al grupo FEMSA y al linaje Garza-Lagüera, directamente ligado a Coca-Cola y Cervecería Cuauhtémoc.

José Antonio Fernández Garza-Lagüera es hijo de José Antonio Fernández Carbajal, presidente del consejo de FEMSA y de Eva María Garza-Lagüera Gonda, descendiente directa de Eugenio Garza Sada.

De acuerdo con lo indicado en reportes, su familia controla activos en bebidas, retail, logística, servicios financieros y tiene presencia en más de 18 países con sus distintas empresas.

Con el nombramiento de José Antonio Fernández Garza-Lagüera, se avanza en la transición generacional de FEMSA en busca de consolidar el control familiar en sus operaciones estratégicas.

Asimismo, se indica que el nombramiento responde a un plan de sucesión diseñado desde 2024, aprobado por el consejo de administración y ejecutado por un comité especial.

Al respecto, FEMSA sostuvo en un comunicado que se prevé una “nueva etapa de generación de valor económico y social” que impulsará el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad.

Cabe destacar que con la llegada de José Antonio Fernández Garza-Lagüera, Jose Antonio Fernández Carbajal, seguirá siendo Presidente Ejecutivo del Consejo de FEMSA y Director General interino.

Si bien no se cuenta con el dato de la fecha de nacimiento del nuevo director general de FEMSA, se estima que José Antonio Fernández Garza-Lagüera tiene entre 42 y 44 años de edad.

En lo que respecta a la formación académica del nuevo director general de FEMSA, su perfil curricular en la plataforma LinkedIn establece que cuenta con los siguientes estudios a nivel profesional:

Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey

Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Stanford

Programas ejecutivos en la Harvard Business School

Previo a su nombramiento como el nuevo director general de FEMSA, José Antonio Fernández Garza-Lagüera se desempeñó en diversos puestos de trabajo en el conglomerado familiar, como estos:

2011–2013: Gerente de Ventas y Operaciones en Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma (Heineken)

2013–2015: Director General de PTM Plastic Solutions (División Plásticos Técnicos Mexicanos)2

Transformación estructural en Guatemala



Negociación sindical y expansión de embotelladoras

2018–2020: Director de Planeación Estratégica y Mejora de Procesos en OXXO

2020–2021: Director de Planeación y Desarrollo de Negocios en FEMSA Retail

Lanzamiento de Spin by OXXO (6M+ usuarios)



OXXO Premia (12.6M+ usuarios)



Consolidación de OXXO Pay y adquisición de NetPay

2023 a la fecha: Director General de la División de Proximidad y Salud de FEMSA