El Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un gran interés de parte de Reino Unido.

Así lo aseguró Susannah Goshko, embajadora de Reino Unido en México, en medio del evento King’s Birthday Party en honor a Carlos III, quien también destacó los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

De acuerdo con la embajadora de Reino Unido en México, lo más interesante para su región es el Plan México, dijo en un encuentro con medios de comunicación.

Por esta razón, Reino Unido muestra gran interés en el Plan México impulsado por Claudia Sheinbaum

También en el marco del evento King’s Birthday Party, Susannah Goshko, embajadora, aseguró que las empresas de Reino Unido tienen mucha experiencia en los temas principales que emplea el Plan México.

Además, la embajadora de Reino Unido en México expresó que ven mucha posibilidad de colaboración por este plan impulsado por Claudia Sheinbaum.

“Si nos interesa muchísimo, las empresas británicas tienen mucha experiencia en los temas principales de este Plan” Susannah Goshko, embajadora de Reino Unido en México

Susannah Goshko, embajadora de Reino Unido en México (Gerardo Vieyra / Gerardo Vieyra via Reuters Conne)

Asimismo, Susannah Goshko reveló que hay un interés de Keir Stramer, primer ministro británico, en reunirse directamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Aunque de parte de ambos países no se ha revelado dónde y cuándo podría ocurrir esta reunión entre los mandatarios para establecer relaciones comerciales basadas en el Plan México que ofrece la presidenta al mundo.

El interés de esta reunión parte de que ambas naciones velan por temas como la justicia social, crecimiento económico y el cambio climático, aseguró Susannah Goshko, embajadora de Reino Unido en México.

En este entendimiento, Susannah Goshko, embajadora de Reino Unido en México aseguró que “ambos países quieren una democracia con transparencia”.

También, de acuerdo con Octavio Tripp, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre México y Reino Unido, existe “una relación estratégica”.

Debido a que considera que “el Plan México, ciertamente, está generando un sin número de oportunidades de inversión” que les permitiría “aspirar a tener una mayor inversión británica en el corto plazo”.