En Palacio Nacional tuvo lugar el Foro Económico Mundial 2025, en donde la presidenta, Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante diversos empresarios.

“Seguimos optimistas sobre el crecimiento económico de nuestro país”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde diciembre de 2024, Claudia Sheinbaum había anunciado el lanzamiento del Plan México, ante amenazas a la economía nacional, programa que ha reforzado desde entonces.

Solamente el pasado 25 de septiembre, se anunció la inversión millonaria de Cloud HQ con motivo del Plan México, que busca el convertir al país en la décima economía mundial para el año 2030.

Claudia Sheinbaum presentó Plan México a empresarios en el Foro Económico Mundial 2025

Tal como destacó Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, la tarde de este miércoles 8 de octubre, Palacio Nacional fue la sede del Foro Económico Mundial 2025, en donde presentó el Plan México.

Ante empresarios señaló que el Plan México tiene como objetivo fortalecer el mercado interno y las exportaciones, así como la inversión pública y privada para la soberanía alimentaria y energética.

Claudia Sheinbaum detalló a su vez que el Plan México engloba acciones para fortalecer la conectividad, tanto con infraestructura ferroviaria, carretera y aeroportuaria.

Otros objetivos del Plan México, presentados por Claudia Sheinbaum ante empresarios de 17 países en el Foro Económico Mundial 2025, son:

Generar mediante la CFE 26 mil megawatts con complemento de inversión privada para energía

Pemex produciría 1.8 millones de barriles al día y desarrollar Gas Natural

Invertir en proyectos de agua con tecnificación de riego agrícola

En Palacio Nacional, compartimos el Plan México con las y los empresarios invitados al Foro Económico Mundial: fortalecemos la inversión pública y privada para alcanzar la soberanía alimentaria y energética. Seguimos optimistas sobre el crecimiento económico de nuestro país. pic.twitter.com/OjZ3IyxLsr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 8, 2025

Claudia Sheinbaum habló sobre ‘Proyecto México, país de innovación’ en el Foro Económico Mundial 2025

Por otra parte, en el Foro Económico Mundial 2025, Claudia Sheinbaum también anunció a empresarios la pronta presentación del “Proyecto México, país de innovación”.

Acorde con lo dicho por Claudia Sheinbaum ante empresarios, el Proyecto México se compone de cuatro ejes:

Mayor formación científica desde la niñez La Impulsora Nacional de Innovación con la Banca de Desarrollo para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas Servicios de Ingeniería Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial para generar las condiciones de uso de la herramienta