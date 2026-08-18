El operador de una revolvedora que trabajaba en Boulevard Interlomas, Huixquilucan, fue detenido tras el accidente del 14 de agosto de 2026 donde una estructura publicitaria cayó sobre una camioneta, provocando la muerte de una mujer.

El hombre, identificado como Carlos “N”, se encontraba trabajando en operaciones para colocar concreto hidráulico fue ingresado en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, señalado por homicidio culposo.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, Carlos “N” podría obtener hasta 10 años de prisión de ser encontrado culpable.

Carlos “N”, operador de revolvedora detenido por accidente en Boulevard Interlomas (@FiscaliaEdomex/X )

Detienen e ingresan al penal de Barrientos a Carlos “N”, operador de revolvedora por accidente en Boulevard Interlomas

La Fiscalía del Estado de México informó el pasado 17 de agosto que el operador de la revolvedora que se encontraba trabajando fuera de una plaza comercial en Boulevard Interlomas fue detenido e ingresado al penal de Barrientos por el delito de homicidio culposo.

Se trata de Carlos “N”, quien conducía la revolvedora que golpeó una estructura publicitaria que terminó desprendiéndose y cayendo sobre una camioneta, lo que provocó la muerte de una mujer de 53 años, identificada como María del Carmen Piña Arce.

La Fiscalía resaltó que, derivado de los hechos, el operador de la revolvedora fue detenido por elementos de la policía municipal.

Asimismo, informó que ha sido señalado por los delitos de:

homicidio culposo

daño de bienes

De ser encontrado culpable, podría obtener una sentencia de hasta 10 años de prisión.