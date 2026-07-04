La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la educación promueve la igualdad y debe garantizarse como un derecho para todas las personas y no como un privilegio reservado para unos cuantos.

Tras la entrega de becas en Michoacán, Claudia Sheinbaum señaló que “la educación es un derecho que promueve la igualdad” por lo que su gobierno está trabajando para que sea para todos.

Claudia Sheinbaum defiende la educación como un derecho de igualdad y no un privilegio

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum afirmó que la educación es un instrumento para promover la igualdad e insistió que el acceso a la enseñanza debe mantenerse como una prioridad nacional.

Claudia Sheinbaum defiende la educación como un derecho de igualdad y no un privilegio (Captura de pantalla)

La presidenta Sheinbaum sostuvo que uno de los objetivos de su administración es garantizar que niños y jóvenes puedan ejercer plenamente su derecho a la educación mediante el acceso a becas y apoyos educativos.

“Como decía Morelos, la educación debe ser la misma para el hijo del hacendado que para el hijo del peón. Ese principio tan profundo es el que nos guía: el acceso a la educación como un derecho, no como un privilegio”. Claudia Sheinbaum

Sheinbaum destacó que una beca es mucho más que un simple apoyo económico, sino que se presenta como “un acto de justicia social”, pues permite cambiar la historia de niños y jóvenes, que dejan sus estudios por problemas económicos.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las becas que otorga el gobierno es “un mensaje de amor” para todos los estudiantes:

“Pensamos en ustedes, confiamos en ustedes. Son el presente y el futuro que continúa con esperanza, haciendo realidad los anhelos de nuestro pueblo”. Claudia Sheinbaum